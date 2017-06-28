Östersunds hazırlıkları sürüyor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanın, 10'a 10 top kapma oyunu ve dar alanda çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.