Östersunds hazırlıkları sürüyor
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanın, 10'a 10 top kapma oyunu ve dar alanda çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:04
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 13
Yorum
bgomis abartıldığını düşünüyorum bu transferin ve transfer şartlarının, umarım yanılırım.
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici imzayı attı
Toplam 27
Yorum
Kontra TS ekiciden ettiği zararı OLCAY'dan çıkardı. Ekici de kendisine yakışan kulübe gitti. Mutluluklar size...
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Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi
Toplam 21
Yorum
marseille Gomis cok ama cok agir kosamiyo cok savas a
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