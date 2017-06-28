 Östersunds hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Östersunds hazırlıkları sürüyor

    Östersunds hazırlıkları sürüyor

    Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

    Pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanın, 10'a 10 top kapma oyunu ve dar alanda çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

    Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:04
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