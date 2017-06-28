 Maicon’a ekstra izin – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    ’a ekstra izin

    Maicon’a ekstra izin
    Sarı-kırmızılı ekibin prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı yıldız 'un yönetimden bir hafta izin istediği öğrenildi. Galatasaray'ın takım arkadaşlarıyla birlikte kampa katılması için büyük çaba harcadığı tecrübeli stoperin hafta sonuna kadar izin istediği ve bu talebinin kabul edildiği belirtildi. Şu anda tatilde bulunan Maicon'un en geç pazar gününe kadar İstanbul'da olacağı ifade edildi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:16
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