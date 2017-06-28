''Her şeyin tersini yaptı''
Duygun Yarsuvat’tan, ‘kefilim’ dediği Dursun Özbek’e sert eleştiriler.
TRANSFERİ BECEREMEDİ
Yarsuvat şöyle devam etti: Yok 4-5 dakika ile kaçtı falan yok! Beceremediler. Adama (Grosskreutz) avuç dolusu para verildi. Ondan sonra sakat oyuncu (Sigthorsson) aldılar. Teknik direktöre (Denizli) verilen paralar geri alınamadı. Sonra bir stoper (Serdar Aziz) aldılar hâlâ oynamıyor! Transferde başarısız oldular!..
KOMŞUNUN KIZINI EVE ALDI
Eski başkan Duygun Yarsuvat, yönetimin, İgor Tudor'u tribüne hoş görünmek için getirdiğini ifade etti. Lig bitmeden başka takımın koçunu getirmeyi doğru bulmadığını belirten Yarsuvat, "Komşunun kızını kandırarak eve almak gibi bir şeydi bu! Çok yanlış ve çok çirkin, Galatasaray'a yakışmayan bir konu idi bu!" dedi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
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