 ''Her şeyin tersini yaptı'' – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    ''Her şeyin tersini yaptı''

    ''Her şeyin tersini yaptı''

    ’tan, ‘kefilim’ dediği ’e sert eleştiriler.

    'da 7 ay başkanlık yapan ancak bu sürede başarılı işlere imza atmayı başaran Duygun Yarsuvat, kendisinden sonra gelen Dursun Özbek'in kendisinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi. FutbolArena'dan Aydın Cingöz'e konuşan ve Özbek'e sert eleştirilerde bulunan eski başkan Yarsuvat, "İnsan psikolojisinden anlamıyorlar. Ben değil biz kelimesini kullanmak lazım. Çünkü bir insan her şeyi tek başına yapabilme imkanına sahip değildir. Benim koyduğum ilkelerin hepsinin tersini yaptı. Ben, 'tensikat yapın, adam çıkarmak gerekli' dedim. Benim çıkardığım neredeyse herkesi geri aldılar" ifadesini kullandı.

    TRANSFERİ BECEREMEDİ
    Yarsuvat şöyle devam etti: Yok 4-5 dakika ile kaçtı falan yok! Beceremediler. Adama (Grosskreutz) avuç dolusu para verildi. Ondan sonra sakat oyuncu (Sigthorsson) aldılar. Teknik direktöre (Denizli) verilen paralar geri alınamadı. Sonra bir stoper (Serdar Aziz) aldılar hâlâ oynamıyor! Transferde başarısız oldular!..

    KOMŞUNUN KIZINI EVE ALDI
    Eski başkan , yönetimin, İgor Tudor'u tribüne hoş görünmek için getirdiğini ifade etti. Lig bitmeden başka takımın koçunu getirmeyi doğru bulmadığını belirten Yarsuvat, "Komşunun kızını kandırarak eve almak gibi bir şeydi bu! Çok yanlış ve çok çirkin, Galatasaray'a yakışmayan bir konu idi bu!" dedi.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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