G.Saray'ın yeni transferi Gomis, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın görüşmelere başladığını duyurduğu yıldız golcü Bafetimbi Gomis'in İstanbul'a geldi.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı ekip, bonservisi İngiltere'nin Swansea City Kulübünde olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıklamıştı.
Yola çıktıktan sonra takipçileriyle yolculuk fotoğrafı paylaşan yıldız golcü kısa süre önce İstanbul'a geldi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:46
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici imzayı attı
Toplam 13
Yorum
BJK 1903 BUARA 3 YIL ANLASTI FB PEKI 2.5 YIL SONRA AYNI TS YAPTIGINI FB YAPARSA COK MERAK EDIYORUM FB TUTUMUNU OZAMANDAMI DELIKANLI EKICI DENILECEK ?
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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici imzayı attı
Toplam 13
Yorum
FB77 Umarım başarılı olur.
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Kaptanla yola devam
Toplam 4
Yorum
BJK 1903 DEYINSENE FB KALESI EMIN ELERDE ARKADAS BEN DIYORUM AZIZ FUTBOLDAN CAKTIGI YOK INANMIYORSUNUZ VOLKAN DEFANSINA DOGA ETSIN GOL MANYAGI OLURDU
G.Saray'ın yeni transferi Gomis, İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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