G.Saray'ın yeni transferi Gomis, İstanbul'a geldi

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı.







Sarı-kırmızılı ekip, bonservisi İngiltere'nin Swansea City Kulübünde olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıklamıştı.











Yola çıktıktan sonra takipçileriyle yolculuk fotoğrafı paylaşan yıldız golcü kısa süre önce İstanbul'a geldi.



