G.Saray, Östersunds deplasmanına çıkıyor

Galatasaray'ın deplasmandaki Östersunds maçının saati belli oldu

Galatasaray'ın Östersunds ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı 13 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan turnuvaya katılan Galatasaray, yapılan kura çekiminde İsveç'in Östersunds takımıyla eşleşmişti. İlk maç 13 Temmuz Perşembe günü İsveç'te, rövanş ise 20 Temmuz Perşembe günü oynanacak. İsveç'te oynanacak maç Jamtkraft Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak.