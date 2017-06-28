 Galatasaray kuvvetleniyor – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    kuvvetleniyor

    Galatasaray kuvvetleniyor

    Yeni sezon hazırlıklarını eksik kadrosuyla sürdüren 'da izni sona eren kaptan Selçuk İnan da dünden itibaren çalışmalara katıldı.

    Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleriyle başlayan sarıkırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptılar. Kuvvet çalışması ve tüm oyuncların katılımıyla 10'a 10 top kapma çalışmas ile devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Muslera ise ekstradan bireysel çalışarak hazırlanıyor.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:24
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