 Cimbom sağ bek avında – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Cimbom sağ bek avında

    Cimbom sağ bek avında

    Sabri ile yolları ayıran, Cavanda ile de devam etmeyi düşünmeyen G.Saray, sağ bekte 3 alternatif için çalışmalarını sürdürüyor.

    Tete, Juanfran ve Corchia'da pazarlıklara devam eden sarı-kırmızılılar, Tete'nin 3 milyon euro maaş ve 3 milyon euro'luk bonservisini indirmeye çalışıyor. Juanfran'la anlaşma sağlandığı kulübü Deportivo ile küçük pürüzlerin giderilmesi için temasların sürdüğü bildirildi. 7.5 milyon euro piyasa değeri olan Sochaux'lu Corchia konusunda ise fiyat araştırması yapıldığı gelen haberler arasında.
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:40
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