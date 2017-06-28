Calleri hamlesi
Eren Derdiyok’a güvenmeyen Igor Tudor, yönetimden bir forvet daha istedi. Sezona 3 forvetle başlamaları gerektiğini düşünen Hırvat hocanın talebini değerlendiren yönetim, Jonathan Calleri'yi gündemine aldı.
GEÇEN SEZON BÜYÜK SIKINTI YAŞANDI
Tudor'un Gomis'in dışında bir forvet daha istemesinin perde arkasında Eren Derdiyok olduğu belirtiliyor. Genç teknik adamın Eren'e hiç güvenmediği ve bu nedenle sezona 3 forvetle başlamak istediği belirtiliyor. Galatasaray geçtiğimiz sezona da Eren, Podolski ve Sigthorsson forvet rotasyonu ile başlamıştı. Sigthorsson'un sakatlığı sonrasında sıkıntı yaşanmıştı.
BOCA'DA FUTBOLU ZİRVE YAPTI
Jonathan Calleri, Boca forması giyerken Avrupa devlerinin gündemine girmişti. Fakat Tangocu sürpriz bir hamleyle Uruguay'ın yolunu tutmuştu.
TAKVİM
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
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