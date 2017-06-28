Belhanda ve Gomis'te mutlu son!
Galatasaray beklenen bombaları dün akşam peşpeşe patlattı. Daha önce anlaşılan Belhanda ve Gomis’in transferleri KAP’a bildirildi. 3 yıllık anlaşma sağlanan golcü Gomis bugün, 4 yıllık imza atacak olan Belhanda ise yarın İstanbul’da.
KAP'A BİLDİRİLDİLER
Galatasaray ilk önce Belhanda'yı KAP'a bildirdi ve saat 16.45'te yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Younes Belhanda'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Kiev ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 21.00'de yapılan açıklamada ise, "Profesyonel futbolcu Bafetimbi Gomis'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Swansea City AFC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanılarak Gomis'in transferi duyuruldu.
GOMİS BUGÜN GELİYOR
Sezonu Marsilya'da kiralık geçiren ve 31 maçta 20 gol atan Gomis'in bonservisi için Swansea City'ye 2.5 milyon euro ödenecek. 3 senelik anlaşma yapılan Fransız golcüye ise her yıl için 3.5 milyon euro ödenecek. Gomis bugün saat 16.00'da İstanbul'a ayak basacak. Atatürk Havaalanı'nda kalabalık bir taraftarlar topluluğu tarafından karşılanması beklenilen Fransız forvet, önce hastanede sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kameralar önünde resmi sözleşmeyi imzalayacak.
BELHANDA YARIN
Sezonu Nice'te kiralık olarak geçiren ve 31 maçta 3 gol, 7 asistlik bir performans ortaya koyan Belhanda için ise Dinamo Kiev'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve her sene için 3.2 milyon euro alacak olan Faslı futbolcu ise yarın 16.20'de İstanbul'a inecek.
EN PAHALI 6'NCI İSİM
Daha önce Mario Jardel'e 17 milyon euro, Bruma'ya 10 milyon euro, Amrabat'a 9 milyon euro, Misimovic'e 8 milyon euro, Keita'ya 8 milyon euro, Sneijder'e 7.5 milyon euro, Elano'ya 7 milyon euro veren G.Saray, Belhanda'ya da 8 milyon euro bonservis bedeli öderse tarihi bir rakamı kasasından çıkartacak ve kulüp tarihinin en pahalı 6'ncı transferi olacak.
FENER DE İSTİYORDU
Aslan'ın yeni yıldızı ezeli rakibi F.Bahçe'nin 5 sezondur takibindeydi. Fener, Montpellier'in şampiyon olduğu 2011-12 sezonunda Faslı oyuncunun uzun süre peşinde koşmuş ancak Fransız ekibinin o dönemki başkanı Louis Nicollin bu transfere izin vermişti. Kanarya'nın bu sezon da temas kurduğu Belhanda, Fas Milli Takımı'nda 30 maçta 2 gol, asist yaptı.
İŞTE O KRİTİK SORU: GOMİS TAMAM DA ORTALARI KİM YAPACAK?
Galatasaray, Gomis'e katarken bir yandan da göstereceği performans tartışılıyor. İnişli çıkışlı bir kariyeri bulunan Gomis'in 'başarılı olup olamayacağı' masaya yatırılıyor. Geçen sezon Marsilya'da 30 maçta 21 gol attı ama önceki iki sezon Swansea'da 7 ve 6 golle sezonu tamamlamıştı. Peki Gomis'in sırrı neydi?
Öncelikle Marsilya'da sağda 18 milyon euro'luk Thauvin ve solda 26 milyon euro'luk Payet ile oynadı. Marsilya'nın aksine Swansea'da ilk yılında Bony ile çift forvet oynadı. 7 gol atabildi. İkinci sezonunda ise Ayew solda 12 gol, 5 asistle, 10 numara Sigurdson sağda 11 gol ve 10 asistle oynayınca 5 golde kaldı.
Peki Galatasaray'da nasıl olacak? Sol kanadın treni Bruma Almanya'ya gitti. Sağda Lukas Podolski yok. Sneijder'in durumu meçhul... Gomis'e gelecek sezon ortaları sezonu 3 asistle tamamlayan Garry Rodrigues mi, yoksa 2 asistle tamamlayan Sinan mı, yoksa sadece 1 asist yapıp 10 gol atan Yasin mi yapacak? Gomis'i sıkıntılı bir süreç bekliyor; Galatasaraylı taraftarların kalbine girmeyi başarabilecek mi zaman gösterecek.
GOMİS KİMDİR?
1985 yılında Fransa'nın La Seyne şehrinde dünyaya gelen Bafetimbi Gomis, profesyonel futbol kariyerine 2013'te St. Etienne kulübünde başladı. 2009- 2010 sezonunda Lyon'a transfer olan Fransız golcü, 4 yılın ardından 2014'te Swansea City'ye imza attı. 2016-17 sezonunda Marsilya'ya kiralanan Gomis, bu sezon ligde çıktığı 31 resmi maçta 20 gol attı.
BELHANDA KİMDİR?
1990 yılında Fransa'nın Avignon kentinde doğan Younes Belhanda, profesyonel futbol kariyerine 2009'da Montpellier'in altyapısında başladı. 2013'te Dinamo Kiev'e transfer olan Fas asıllı futbolcu, Schalke'ye kiralık gittikten sonra döndüğü Dinamo Kiev'de yine tutunamadı ve geçtiğimiz sezonu Nice'te kiralık olarak geçirdikten sonra geri döndü.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:28
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
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