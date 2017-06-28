Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi

Fransa'nın Lyon kentinden THY'nin tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen Gomis'i, burada coşkulu bir taraftar grubu tezahüratlarla karşıladı.







Havalimanındaki emniyet görevlilerinin yoğun önlemlerine rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, Gomis'in gelişinde izdihama neden oldu. Dış hatlar gelen yolcu kapısında çıkan Gomis, basın mensuplarının ve taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu sırada oluşan izdiham nedeniyle güvenlik güçleri Fransız futbolcuyu tekrar içeri götürmek zorunda kaldı.















İçeride bir süre bekletilen Gomis, yeniden kendisi için getirilen özel araca yönlendirildi. Basın mensuplarının görüntü almaya çalışması ve taraftarın ulaşma çabasından dolayı meydana gelen yoğunlukta Gomis ile bazı taraftarlar ezilme tehlikesi atlattı. Ancak Gomis, uzun uğraşlar sonunda güçlükle araca binebildi.



