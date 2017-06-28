 Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi – Fotomaç – 28 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi

    Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi

    Galatasaray'ın görüşmelere başladığını duyurduğu yıldız golcü Bafetimbi Gomis'in İstanbul'a geldi.

    Fransa'nın Lyon kentinden THY'nin tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen Gomis'i, burada coşkulu bir taraftar grubu tezahüratlarla karşıladı.



    Havalimanındaki emniyet görevlilerinin yoğun önlemlerine rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, Gomis'in gelişinde izdihama neden oldu. Dış hatlar gelen yolcu kapısında çıkan Gomis, basın mensuplarının ve taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu sırada oluşan izdiham nedeniyle güvenlik güçleri Fransız futbolcuyu tekrar içeri götürmek zorunda kaldı.







    İçeride bir süre bekletilen Gomis, yeniden kendisi için getirilen özel araca yönlendirildi. Basın mensuplarının görüntü almaya çalışması ve taraftarın ulaşma çabasından dolayı meydana gelen yoğunlukta Gomis ile bazı taraftarlar ezilme tehlikesi atlattı. Ancak Gomis, uzun uğraşlar sonunda güçlükle araca binebildi.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.