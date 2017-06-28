Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın görüşmelere başladığını duyurduğu yıldız golcü Bafetimbi Gomis'in İstanbul'a geldi.
Fransa'nın Lyon kentinden THY'nin tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen Gomis'i, burada coşkulu bir taraftar grubu tezahüratlarla karşıladı.
Havalimanındaki emniyet görevlilerinin yoğun önlemlerine rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, Gomis'in gelişinde izdihama neden oldu. Dış hatlar gelen yolcu kapısında çıkan Gomis, basın mensuplarının ve taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu sırada oluşan izdiham nedeniyle güvenlik güçleri Fransız futbolcuyu tekrar içeri götürmek zorunda kaldı.
İçeride bir süre bekletilen Gomis, yeniden kendisi için getirilen özel araca yönlendirildi. Basın mensuplarının görüntü almaya çalışması ve taraftarın ulaşma çabasından dolayı meydana gelen yoğunlukta Gomis ile bazı taraftarlar ezilme tehlikesi atlattı. Ancak Gomis, uzun uğraşlar sonunda güçlükle araca binebildi.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:06
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Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi
Toplam 9
Yorum
gs bir galatasaraylı olarak teşekkürler fenerbahçeli arkadaşlar
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Medel ısrarı
Toplam 6
Yorum
Tahsin Alınırsa Trabzona yazık olur. 3-5 maçını seyredin zaten vazgeçersiniz.Yürüyen bidon. Menejer oyunlarına gelmeyin. İyi olsa İnter bırakır mı?
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''Her şeyin tersini yaptı''
Toplam 12
Yorum
gsli dayı sen dursaydın bundan daha iyi olurduk
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