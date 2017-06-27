 Sürpriz teklif – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Sürpriz teklif

    Sürpriz teklif

    İtalyan menajer, G.Saray’a F.Bahçeli Van der Wiel’i önerdi.

    Galatasaraylı yöneticiler bir süre Mino Raiola ile Ajax'ta forma giyen Kenny Tete için dirsek temasında bulundu. Genç yıldız adayı Türkiye'ye gelmeyi reddedince, İtalyan menajerden sürpriz bir teklif geldi. 'nin elden çıkarmaya çalıştığı 'i önerdi. Ergün'ün Fenerbahçe'den ayrılmadan bir görüşme yapmayı kabul etmediği belirtildi.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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