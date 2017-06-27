 Ortaya iki aday – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Ortaya iki aday

    Ortaya iki aday

    Ön libero için ve ön plana çıktı.

    Galatasaray'da ön liberoya yapılacak transfer için iki isim üzerinde yoğunlaşıldı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Stoke City'de forma giyen ve Marsilya'da kiralık oynayan için girişimlerini hızlandırdığı belirtiliyor. transferinde Stoke City'e kiralama teklifi yapılırken sarı-kırmızılılar, konusunda ise satın alma opsiyonlu kiralık formülünü kabul ettirmeye çalışıyor.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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