Marsilya veda mesajı yayımladı

?? 21 buts

?? 3 assists



Merci @BafGomis pour ta saison à l'OM, bonne chance pour la suite ???? pic.twitter.com/C7eRKyYsEq — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 27 Haziran 2017

Gomis, adım adım Aslan oluyor. Sarı-kırmızılı takıma transferinde sona yaklaşılan Gomis için kulübü Marsilya'dan bir veda mesajı geldi. Fransız takımının resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuya bu zamana kadar gösterdiği çabalarından dolayı teşekkür edilirken, gelecek kariyeri için de başarılar dilendi. Öte yandan Gomis'in yarın saat 17:00'de İstanbul'da olması bekleniyor.