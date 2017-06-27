Marsilya veda mesajı yayımladı
Fransız ekibi Marsilya, Galatasaray'a transferi söz konusu olan Bafetimbi Gomis için bir veda mesajı yayımladı.
?? 21 buts— Olympique Marseille (@OM_Officiel) 27 Haziran 2017
?? 3 assists
Merci @BafGomis pour ta saison à l'OM, bonne chance pour la suite ???? pic.twitter.com/C7eRKyYsEq
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 13:13
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Ndiaye müjdesi
Toplam 7
Yorum
balturk ndaye visca bir stoper ve bir santrofor işlem tamam trabzon açık ara şampiyon olur
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Maicon, kardeşini de getirmek istiyor
Toplam 7
Yorum
alın baba abiside mutlu olur alınmalı genc adam satması kolay olur sonucta abisi belli orjin güzel alın:)
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Adriano bilmecesi
Toplam 14
Yorum
Kara kartal Kac lira okhrsa oksun satin adama 8 mikyon veiyorlar 1.7 bide maasi hesapkayin..
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