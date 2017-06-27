Maicon, kardeşini de getirmek istiyor

Galatasaray'la sözleşme imzalamaya hazırlanan Maicon kendisi gelmeden kardeşi için talepleri kulübe geldi.

Brezilyalı stoper, Portekiz'in Belenenses takımında forma giyen kardeşi Maurides'in de izlenmesini istedi. Genç futbolcunun ligin ikinci devresinde Belenenses'e transfer olmasına ve sadece 18 karşılaşmada forma giymesine rağmen 18 maçta 6 gol ve 3 asistle oynaması ve yaşının da 22 olması sarı-kırmızılı yönetimin dikkatini çekti.