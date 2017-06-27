 Kampa U17’ler damga vuracak – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Kampa U17’ler damga vuracak

    Kampa U17’ler damga vuracak

    Teknik direktör Tudor, cuma günü başlayacak Slovakya kampına götüreceği genç oyuncu sayısını 5’e çıkardı.

    'da cuma günü başlayacak olan Slovakya kampına, U17'ler damga vuracak. Kampa ilk kez U17 takımından 5 oyuncu birden götürülecek. Son yapılan 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde elenen U17 Milli Takımı'nda yer alan ve turnuva sonrası profesyonel yapılan sarı-kırmızılı oyunculardan Ozan Kabak, Atalay Babacan, Yunus Akgün, Recep Gül ve Ramazan Emirhan Civelek, İgor Tudor'un isteği ile kamp kadrosuna dahil edildi. Önceki senelerde U19 ve U21 takımlarından kampa takviye yapılıyordu. Tudor bu kez farklı bir uygulamaya giderek Hırvatistan'daki U17 Avrupa Şampiyonası'nda performansları ile tüm dünyanın dikkatini çeken oyuncuları davet etti.

    ATALAY İÇİN 'YENİ ARDA' DENİLİYOR
    19 Haziran'dan bu yana A takımla idmanlara çıkan 5 gençten 3'ünün kamptaki performanslarına göre A takıma katılması hedefleniyor. Geleceğin yıldızları olarak gösterilen isimlerden 17 yaşındaki Atalay'a 'Yeni Arda' deniyor. Stoper Ozan'ın da Bülent Korkmaz gibi defansın değişmez ismi olacağı ifade ediliyor.

    İŞTE O İSİMLER VE MEVKİLERİ
    Kampa götürülecek 5 oyuncu ve mevkileri şöyle: Ozan Kabak (17 yaş): Stoper. Sol bek de oynayabiliyor. Recep Gül (16): Sağ kanatta oynuyor. Atalay Babacan (17): Orta sahanın ortasında görev yapıyor. Yunus Akgün (16): Santrfor. Kanatlarda da forma giyebiliyor. Ramazan Emirhan Civelek (17): Sağ bek.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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