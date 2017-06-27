Kampa U17’ler damga vuracak
Teknik direktör Tudor, cuma günü başlayacak Slovakya kampına götüreceği genç oyuncu sayısını 5’e çıkardı.
ATALAY İÇİN 'YENİ ARDA' DENİLİYOR
19 Haziran'dan bu yana A takımla idmanlara çıkan 5 gençten 3'ünün kamptaki performanslarına göre A takıma katılması hedefleniyor. Geleceğin yıldızları olarak gösterilen isimlerden 17 yaşındaki Atalay'a 'Yeni Arda' deniyor. Stoper Ozan'ın da Bülent Korkmaz gibi defansın değişmez ismi olacağı ifade ediliyor.
İŞTE O İSİMLER VE MEVKİLERİ
Kampa götürülecek 5 oyuncu ve mevkileri şöyle: Ozan Kabak (17 yaş): Stoper. Sol bek de oynayabiliyor. Recep Gül (16): Sağ kanatta oynuyor. Atalay Babacan (17): Orta sahanın ortasında görev yapıyor. Yunus Akgün (16): Santrfor. Kanatlarda da forma giyebiliyor. Ramazan Emirhan Civelek (17): Sağ bek.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:27
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
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