G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda izni sona eren kaptan Selçuk İnan'ın da yer aldığı belirtildi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcuların, dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptığı bildirildi.
Kuvvet çalışması ve tüm oyuncuların katılımıyla 10'a 10 top kapma çalışması ile devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 21:48
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Carole de apronda!
Toplam 12
Yorum
pardon ortasahada olmaz çok gittin stoperde olabilir kupada denendi ve ustune kata kata başarı saglar
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Doumbia’dan müjde geldi
Toplam 5
Yorum
DİŞİ DÜŞMÜŞ BUNUN Gerçekten kaç yaşında bu dişide dökülmüş
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Galatasaray bir transferi daha açıkladı!
Toplam 2
Yorum
yusuf gelsin artık
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