G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda izni sona eren kaptan Selçuk İnan'ın da yer aldığı belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcuların, dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Kuvvet çalışması ve tüm oyuncuların katılımıyla 10'a 10 top kapma çalışması ile devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.