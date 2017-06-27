Gomis Aslan oluyor: Marsilya veda mesajı yayımladı

Fransız ekibi Marsilya, Galatasaray'a transferi söz konusu olan Bafetimbi Gomis için bir veda mesajı yayımladı.

Gomis, adım adım Aslan oluyor. Sarı-kırmızılı takıma transferinde sona yaklaşılan Gomis için kulübü Marsilya'dan bir veda mesajı geldi. Fransız takımının resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcuya bu zamana kadar gösterdiği çabalarından dolayı teşekkür edilirken, gelecek kariyeri için de başarılar dilendi. Öte yandan Gomis'in yarın saat 17:00'de İstanbul'da olması bekleniyor.