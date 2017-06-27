Galatasaray bir transferi daha açıkladı!

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bafetimbi Gomis'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Swansea City AFC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonu Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Marsilya'da kiralık olarak geçiren Gomis, 31 lig maçında 20 gollük performans sergiledi.

Sarı-kırmızılı kulüp, bugün Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın da transferi için görüşmelere başlandığını duyurmuştu.



GOMİS'İN KARİYERİ

Galatasaray'ın yeni transferi Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, kariyeri boyunca 522 maça çıktı. Bu müsabakalarda golcü futbolcu 188 kez fileleri havalandırırken, 45 de asist yaptı.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'i kadrosun kattı. Gomis, kariyerine Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'de 2003 yılında başladı. Yıldız futbolcu, 2005 yılında kiralık olarak yine Fransa ekiplerinden Troyes'e gitti. 2009 yılına kadar Saint-Etienne'da top koşturan golcü futbolcu, daha sonra Olimpik Lyon'a transfer oldu.



İLK YURT DIŞI DENEYİMİ İNGİLTERE

5 sene sonra ilk yurt dışı dönemini yaşayan Gomis, Premier Lig takımlarından Swansea City'e 10 milyon Euro'ya transfer oldu. İngiltere'de 2 yıl forma giyen başarılı futbolcu, tekrar ülkesine döndü. 31 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında Olimpik Marsilya'ya kiralık olarak forma giydi.

Gomis, Fransa Milli Takımı ile 12 müsabakaya çıktı ve 3 gol kaydetti. Golcü futbolcu kariyerinde toplam 522 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 188 kez fileleri havalandırırken, 45 de asist yaptı. Fransız futbolcunun karnesi şöyle:



Saint-Etienne: 160 maç, 49 gol, 17 asist



Troyes: 13 maç, 6 gol



Olimpik Lyon: 244 maç, 95 gol, 21 asist



Swansea City: 71 maç, 17 gol, 3 asist



Olimpik Marsilya: 34 maç, 21 gol, 4 asist