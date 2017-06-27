Galatasaray bir transferi daha açıkladı!
Galatasaray Kulübü, bonservisi İngiltere'nin Swansea City Kulübünde olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bafetimbi Gomis'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Swansea City AFC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezonu Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Marsilya'da kiralık olarak geçiren Gomis, 31 lig maçında 20 gollük performans sergiledi.
Sarı-kırmızılı kulüp, bugün Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın da transferi için görüşmelere başlandığını duyurmuştu.
GOMİS'İN KARİYERİ
Galatasaray'ın yeni transferi Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, kariyeri boyunca 522 maça çıktı. Bu müsabakalarda golcü futbolcu 188 kez fileleri havalandırırken, 45 de asist yaptı.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'i kadrosun kattı. Gomis, kariyerine Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'de 2003 yılında başladı. Yıldız futbolcu, 2005 yılında kiralık olarak yine Fransa ekiplerinden Troyes'e gitti. 2009 yılına kadar Saint-Etienne'da top koşturan golcü futbolcu, daha sonra Olimpik Lyon'a transfer oldu.
İLK YURT DIŞI DENEYİMİ İNGİLTERE
5 sene sonra ilk yurt dışı dönemini yaşayan Gomis, Premier Lig takımlarından Swansea City'e 10 milyon Euro'ya transfer oldu. İngiltere'de 2 yıl forma giyen başarılı futbolcu, tekrar ülkesine döndü. 31 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında Olimpik Marsilya'ya kiralık olarak forma giydi.
Gomis, Fransa Milli Takımı ile 12 müsabakaya çıktı ve 3 gol kaydetti. Golcü futbolcu kariyerinde toplam 522 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 188 kez fileleri havalandırırken, 45 de asist yaptı. Fransız futbolcunun karnesi şöyle:
Saint-Etienne: 160 maç, 49 gol, 17 asist
Troyes: 13 maç, 6 gol
Olimpik Lyon: 244 maç, 95 gol, 21 asist
Swansea City: 71 maç, 17 gol, 3 asist
Olimpik Marsilya: 34 maç, 21 gol, 4 asist
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 21:21
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 8
Yorum
advers Arsenal ve Valencia değil para verip almak üstüne para verseniz Cenk Tosunu kadrosuna koymazlar . Cenk gidip Babasının takımında oynasın !
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 8
Yorum
advers Birebirde adam geçemez , 2 metre ötesine düzgün pas veremez , vurduklarının % 80'ni dışarı giden futbolcunun mu teknik kapasitesi yüksek ?
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 6
Yorum
Özgür 25 milyon euro emenike 7 milyon euro weil 10 milyon euro volkan şen toplam 42 milyon euro kadro dışı tek kalime ile bravo A.Yıldırım
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