Galatasaray Belhanda'yı açıkladı
Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Belhanda'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Dinamo Kiev'le görüşmelere başlandığını bildirdi.
Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki '10 numara' için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Galatasaray uzun süredir gündeminde olan Younes Belhanda transferiyle ilgili açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip KAP'a yaptığı açıklamada Belhanda'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Kiev'le görüşmelere başlandığnı bildirdi.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
BELHANDA'NIN KARİYERİ
Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını açıkladığı Younes Belhanda, kariyerinde Montpellier, Dinamo Kiev, Schalke 04 ve OGC Nizza'da 285 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu söz konusu maçlarda 45 gol atarken, 42 de asist yaptı. Belhanda'nın yıldızı Fransa'nın Montpellier ekibinde parladı. 2009 senesinde ilk kez A takım forması giyen başarılı futbolcu, burada 144 karşılaşmada görev aldı. Yıldız oyuncu, bu maçlarda 29 gol kaydederken, 19 da asist yaptı.
2013 yılında rota değiştirdi
Belhanda, başarılı performansından sonra 2013 yılında 8 milyon 500 bin Euro'ya Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'e transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu, 2016 yılının kış transfer döneminde Bundesliga takımlarından Schalke 04'e kiralandı. 2016-2017 sezonunda da tekrar kiralanan Belhanda'nın yolu tekrar Fransa'ya düştü. Tecrübeli futbolcu, sezonu kiralık olarak OGC Nizza'da geçirdi.
30 kez milli oldu
Başarılı futbolcu, Fas Milli Takımı'nda 30 müsabakada görev aldı. Belhanda, bu maçlarda 2 gol, 2 asist ile oynadı. Tecrübeli orta saha, kariyerinde çeşitli takımlarla 285 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 45 gol atarken, 42 de asist yaptı.
Başarılı futbolcunun karnesi şöyle:
Montpellier: 144 maç, 29 gol, 19 asist
Dinamo Kiev: 88 maç, 11 gol, 15 asist
Schalke 04: 17 maç, 2 gol, 1 asist
OGC Nizza: 36 maç, 3 gol, 7 asist
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 17:23
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Maicon, kardeşini de getirmek istiyor
Toplam 10
Yorum
hiç beklemeyin Alın alın yeğenleri varsa onlarıda alın, hatta amacoğullarını filanda alın.
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Florya’da büyük temizlik!
Toplam 18
Yorum
Emir Hakan balta ligin en saglam stoperi. Manyadinizmi
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Ndiaye müjdesi
Toplam 9
Yorum
onur inşallah doğrudur yönetim bu oyuncuyu alır.çok beğendiğim oyuncu.. bu senede yeni formamızla başarı yakalarız inşallah
Galatasaray Belhanda'yı açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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