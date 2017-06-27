 Florya’da büyük temizlik! – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Florya’da büyük temizlik!

    Florya’da büyük temizlik!

    Igor Tudor, 8 oyuncuyu gözden çıkardı. Kiradan dönenlerin yanı sıra Nigel de Jong, Hakan Balta ve Cavanda yeni sezonda kadroda yer almayacak. Donk içinse son karar kampta verilecek.

    'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken, gelecek olanlara yer açmak için takımdan 'gönderileceklerin' listesi de netleşmeye başladı. Teknik direktör Igor Tudor'un Florya'daki hazırlıkların birinci haftasında 8 oyuncu ile ilgili kararını verdiği belirlenirken, 1 oyuncu içinse 'bekle-gör' politikası izleyeceği öğrenildi. Buna göre geçtiğimiz sezon başka takımlara kiralanan Tarık Çamdal, Oğuzhan Kayar, Endoğan Adili, Emrah Başsan ve Umut Gündoğan, Tudor'un da gözüne giremedi. 5 oyuncu bu sezon da ya yine kiralık verilecek ya da satılacak. Tudor'un kontratları devam eden Luis Cavanda, Nigel de Jong ve Hakan Balta'yı da kadroda düşünmediği ifade ediliyor. Bu oyunculardan da kulüp bulmaları istenecek.

    İSTEYENE KOLAYLIK
    Talibi olana gitmesi için her türlü kolaylık sağlanacak. Hırvat çalıştırıcının, Real Betis'ten geri dönen Ryan Donk içinse henüz bir 'karar' veremediği ifade ediliyor. Slovakya kampına götürülecek olan Hollandalı'nın takımda tutulup tutulmayacağı hazırlık maçlarında göstereceği performansa göre belli olacak.

    TARIK ÇIKIŞ YAPAMADI
    Geçen sezon Eskişehir'e kiralanan Tarık Çamdal beklenen çıkışı yine yapamadı. 1 yıl daha sözleşmesi olan Balta'yı ise birçok Süper Lig ekibi istiyor.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
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