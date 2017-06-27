Florya’da büyük temizlik!
Igor Tudor, 8 oyuncuyu gözden çıkardı. Kiradan dönenlerin yanı sıra Nigel de Jong, Hakan Balta ve Cavanda yeni sezonda kadroda yer almayacak. Donk içinse son karar kampta verilecek.
İSTEYENE KOLAYLIK
Talibi olana gitmesi için her türlü kolaylık sağlanacak. Hırvat çalıştırıcının, Real Betis'ten geri dönen Ryan Donk içinse henüz bir 'karar' veremediği ifade ediliyor. Slovakya kampına götürülecek olan Hollandalı'nın takımda tutulup tutulmayacağı hazırlık maçlarında göstereceği performansa göre belli olacak.
TARIK ÇIKIŞ YAPAMADI
Geçen sezon Eskişehir'e kiralanan Tarık Çamdal beklenen çıkışı yine yapamadı. 1 yıl daha sözleşmesi olan Balta'yı ise birçok Süper Lig ekibi istiyor.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 00:59
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
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