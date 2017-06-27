Cimbom'a bir golcü daha
Büyük harekat: Gomis tamam; Stevan Jovetic sırada... Fransız yıldızın transferini bitiren sarı-kırmızılı kulübün, İnter’in kadroda düşünmediği Karadağlı Jovetic için de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'ın İnter'in gelecek sezon kadroda tutmayı düşünmediği Stevan Jovetic ile ilgilendiği öne sürüldü. İtalyan basını; İnter'in yeniden kiralamak istediği 26 yaşındaki golcü için sarı-kırmızılı kulübün devrede olduğunu bildirildi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU
Geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olarak forma giyen Karadağlı Stevan Jovetic için Galatasaraylı idarecilerin bir süredir görüşme yaptığı ve önemli aşama kaydedildiği ifade edildi. Sevilla'nın 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği ve İnter'in de kadroda düşünmediği oyuncuyu sarı-kırmızılı takıma verme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
PARTİZAN'DA PARLADI
Futbola 2006 yılında Sırbistan'ın Partizan kulübünde başlayan 26 yaşındaki Stevan Jovetic, gösterdiği performansla yurt dışındaki kulüplerin ilgisini çekti. Fiorentina'ya transfer olan golcü oyuncu 4 sezonda 111 maçta 41 gol kaydetti. Ardından Manchester City'nin kadrosuna katılan Karadağlı oyuncu 49 maçta 24 gol attı ve 2015-16 sezonu başında İnter'in yolunu tuttu.
DEVLERİN GÖZDESİ
Partizan Belgrad, Fiorentina, Manchester City, İnter ve Sevilla formaları giyen Karadağlı golcü, kariyeri boyunca 271 maça çıktı, 46 gol atıp, 32 de gol pası verdi.
SERVET HARCADILAR
2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki golcü için bugüne kadar 47.5 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:04
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Onu diyecek adam Pepe kadar kariyer sahibiyse ona da verelim :)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
bjk Ne alaka arkadaş biri kendisi için bile başka şeyi yakıştırıyor ;)
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 53
Yorum
ömer Burak yılmazı aldırmadık diyenler ALAMADINIZ :) bunu bi kenara yazın Pepeye gelecek olursak 5MEuro imza parası senelik 4M de veremez BEJEKE
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