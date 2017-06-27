 Cenk, Malaga’ya!.. – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Cenk, ’ya!..

    Cenk, Malaga’ya!..
    Fernando Muslera'nın yedeği , 'nın radarına girdi. İspanyol kulübünün, Fenerbahçe'nin gündeminde olan kalecisi Carlos Kameni'yi satması halinde yerine Galatasaray'da forma şansı bulamayan Cenk'i transfer etmeyi planladığı iddia edildi. 29 yaşındaki Cenk, Beşiktaş'tan iki sezon önce 600 bin euro bonservis bedeliyle Cimbom'a gelmişti. Tecrübeli kalecinin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:17
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