 Carole de apronda! – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Carole de apronda!

    Carole de apronda!

    Tudor, sol beke transfer olursa Lionel’in de satılabileceğini bildirdi.

    Galatasaray'da geçen sezon inişli-çıkışlı grafiğiyle dikkat çeken da topun ağzında... Sol beke takiye yapılmasını isteyen teknik direktör İgor Tudor'un transferin gerçekleşmesi halinde Fransız oyuncunun da gönderilebileceği yönünde rapor verdiği belirtiliyor. Hırvat çalıştırıcının, Carole'ün performansını yetersiz bulduğu ve sol bekte alternatif isim olarak Martin Linnes'i elinde tutacağı ifade edildi. İdmanlara devam eden Carole ile Fransa ve İngiltere'den birçok takımın ilgilendiği öğrenildi. Yönetim, gelecek tekliflerden en uygun olanı değerlendirecek.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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