 Bir gün kaldı – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Bir gün kaldı

    Bir gün kaldı

    Taraftarlar; , ve ile yarın buluşacak.

    Herkes, Başkan Dursun Özbek'in söylediği gibi Galatasaray'ın yeni yıldızlarını getirecek uçakların Atatürk Havalimanına inmesini bekliyor. Cuma ve Pazar günü yıldızların İstanbul'da olacağı iddia edilmesine karşın bu gerçekleşmedi. Yönetimin, , ve 'u imza için gelmeye hazırladığı ama İstanbul'a getirmekten son anda vazgeçtiği belirtildi. KAP'a bildirimlerin ancak yarın yapılabileceği için oyuncuların gelişinin ertelendiği iddia edildi. Cimbom'un yarın üç oyuncuyu uçağa bindirip aynı anda KAP'a bildirimi yapması bekleniyor.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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