7 yıllık aşk!

Fenerbahçe ve Beşiktaş da istedi ama Gomis, Galatasaray’ı seçti.

2010 yılından bu yana hemen her sezon 3 büyüklerin gündemine gelen Bafetimbi Gomis'i sonunda Süper Lig'de izleyebileceğiz. Fransız golcüyü son 7 yılda 3 büyük takım da çeşitli dönemlerde istedi ama kısmet bu sezonaymış. Peki Bafetimbi Gomis'i daha önce hangi hocalar istedi ve neler teklif edildi?



İşte Fotomaç farkıyla 7 yıllık süreçte yaşananlar:



Fransız oyuncuya ilk teklifi 2010-11 sezonunda Fenerbahçe yaptı.

Aykut Kocaman görevde kaldığı 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında Gomis'i yine istedi. Hatta 2012-13 sezonunda Fenerbahçe, Lyon'u 12+3 milyon euro'ya ikna etti. Gomis, canlı yayında teklifi doğruladı. Ama kabul etmediğini açıkladı.

Ardından 2013-14 sezonunda Gomis bu kez Beşiktaş'ın gündemine geldi. Olmadı.

2014-15 sezonunda ise Gomis, Galatasaray'a 'Evet' dedi ama Prandelli, Pandev'i tercih etti.

2015-16 ve geçen sezon Galatasaray, Gomis'i iki kez üst üste istedi. Yine olmadı.

Yıldız oyuncu, Cimbom'un bu ısrarına daha fazla kayıtsız kalmadı ve imzayı attı. Şimdi gözler Fransız golcüyü getirecek uçakta...



GOMİS: HİÇ ZORLUK ÇEKMEM

Galatasaray yönetimi, Gomis'i ikna etmek için bir taraftar ve İstanbul'dan görüntülerin bulunduğu bir DVD bile hazırlandı. DVD'yi büyük bir keyifle izleyen oyuncu, önce Cenk Ergün'e teşekkür etti ardından da "İstanbul'u yakından tanımıyorum. Alışmam zor olmayacak" diye konuştu.