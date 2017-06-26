Zorlu düello!
Yasin ve Rodrigues, Bruma'nın forması için yarışacak. Çalışmalara erken başlayan Öztekin hırsıyla iddiasını şimdiden kanıtladı. Garry de bu kez daha kararlı: “Alışma dönemim bitti. Artık kendimi göstereceğim”
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da bu sezon birçok mevkide ciddi forma rekabeti olacak. En büyük savaşlardan birisi ise Bruma'nın mevkisinde yaşanacak. Portekizli yıldızın, RB Leipzig'e satılmasıyla boşa çıkan formaya takım içinde en büyük adaylar Yasin Öztekin ile Garry Rodrigues. Çalışmalara erken başlayan Yasin bir haftadır idmanlarda hırsıyla göz dolduruyor. Tudor'un Yasin'in temposundan memnun olduğu belirtiliyor...
ŞAMPİYON OLALIM
Bu mevkinin diğer ismi ise Garry Rodrigues... Hollandalı kanat oyuncusu devre arasında zaten Bruma'nın ayrılma ihtimali üzerine PAOK'tan transfer edilmişti. Geçen sezon fazla şans bulamayan Garry, "Devre arasında takıma katılmak kolay değil. Artık kendimi göstermeye hazırım. Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek bu sezon forma yarışında kolay pes etmeyeceği mesajını yolladı. İkilinin rekabetinden Galatasaray kazançlı çıkacak.
RODRİGUES'TEN 5 GOLE KATKI
Garry Rodrigues 18 maçta forma giydi. Ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er gol kaydeden Hollandalı, ligde 3 tane de asist yaptı.
BENİM DE TARZIM VAR
Bruma'nın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu kaydeden Rodrigues, "Taraftarlar bu kalitedeki futbolcuları sever. Herkesin farklı özellikleri var. Ben de tribünlerin sevdiği tarzda bir oyuncuyum, farklı şeyler yapmaktan korkmuyorum" diye konuştu.
ŞAMPİYON OLALIM
Bu mevkinin diğer ismi ise Garry Rodrigues... Hollandalı kanat oyuncusu devre arasında zaten Bruma'nın ayrılma ihtimali üzerine PAOK'tan transfer edilmişti. Geçen sezon fazla şans bulamayan Garry, "Devre arasında takıma katılmak kolay değil. Artık kendimi göstermeye hazırım. Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak istiyorum" diyerek bu sezon forma yarışında kolay pes etmeyeceği mesajını yolladı. İkilinin rekabetinden Galatasaray kazançlı çıkacak.
RODRİGUES'TEN 5 GOLE KATKI
Garry Rodrigues 18 maçta forma giydi. Ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er gol kaydeden Hollandalı, ligde 3 tane de asist yaptı.
BENİM DE TARZIM VAR
Bruma'nın çok kaliteli bir oyuncu olduğunu kaydeden Rodrigues, "Taraftarlar bu kalitedeki futbolcuları sever. Herkesin farklı özellikleri var. Ben de tribünlerin sevdiği tarzda bir oyuncuyum, farklı şeyler yapmaktan korkmuyorum" diye konuştu.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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