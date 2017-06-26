Yeni Arda'lar yolda

Sarı-kırmızılılar, alt yapıdan 7 oyuncusuyla profesyonel sözleşme yaptı.

G.Saray, alt yapıdan 7 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Ramazan Emirhan Civelek, Ozan Muhammed Kabak, Bekir Melih Gökçimen, Abdüssamed Karnuçu, Recep Gül, Atalay Babacan ve Yunus Akgün'ün amatör sözleşmeleri profesyonele çevrildi. 7 oyuncu, mayıs ayında Hırvatistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde elenen Türk Milli Takımı'nda gösterdikleri performansla, Avrupa devlerinin takibine girmişti.



TUDOR KAMPA GÖTÜRECEK

A takımla idmanlara çıkan 7 oyuncu arasından Ozan Kabak, Atalay ve Yunus Akgün'ü Tudor'un Slovakya kampına da götüreceği belirlendi. Hırvat teknik direktör, gösterecekleri performansa göre 3 genç oyuncuyu A takımda tutabilecek.