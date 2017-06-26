 Yeni Arda'lar yolda – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Yeni Arda'lar yolda

    Yeni Arda'lar yolda

    Sarı-kırmızılılar, alt yapıdan 7 oyuncusuyla profesyonel sözleşme yaptı.

    G.Saray, alt yapıdan 7 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Ramazan Emirhan Civelek, Ozan Muhammed Kabak, Bekir Melih Gökçimen, Abdüssamed Karnuçu, Recep Gül, Atalay Babacan ve Yunus Akgün'ün amatör sözleşmeleri profesyonele çevrildi. 7 oyuncu, mayıs ayında Hırvatistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde elenen Türk Milli Takımı'nda gösterdikleri performansla, Avrupa devlerinin takibine girmişti.

    TUDOR KAMPA GÖTÜRECEK
    A takımla idmanlara çıkan 7 oyuncu arasından Ozan Kabak, Atalay ve Yunus Akgün'ü Tudor'un Slovakya kampına da götüreceği belirlendi. Hırvat teknik direktör, gösterecekleri performansa göre 3 genç oyuncuyu A takımda tutabilecek.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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