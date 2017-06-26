 Valbuena'yı Gerets engelledi – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Valbuena'yı Gerets engelledi

    Valbuena'yı Gerets engelledi
    'nin yeni transferi Mathieu Valbuena'nın 20015 yılında Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Bunun nedeni ise Eric Gerets'ti. Belçikalı hoca, "Mükemmel bir futbolcu ama İstanbul'u uyum sağlaması zor. Zaten 'Fransa'dan başka yerde yaşamak istemiyorum' dedi" diyerek Galatasaraylı yöneticileri vazgeçirdi.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:21
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