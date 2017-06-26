Sneijder’e özel izin
Hollandalı yıldız, teknik direktör Tudor’dan 2 gün daha kopardı.
Galatasaray'da Wesley Sneijder belirsizliği devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bugün yapılacak çalışmaya Milli Takımlarında forma giyen oyucular da katılacak. Ancak İgor Tudor'dan özel olarak ekstra izin isteyen Wesley Sneijder, çalışmada yer almayacak. Hollandalı yıldızın 28 Haziran'a kadar Tudor'dan ekstra izin istediği ve Hırvat teknik adamın da kabul ettiği ortaya çıktı. İşletmeciliğe el atan ve İbiza'da 'Xaxa' isimli bar açan Sneijder'in zamanının büyük bölümünü yeni yatırımına ayırdığı bildirildi.
ZENİT'TEN AÇIKLAMA
Zenit'ten Sneijder'in transfer iddialarına yanıt geldi. Rus basınına konuşan Zenit'li yöneticiler, "Mancini ile fikir alışverişlerimiz sürüyor. Alacağımız isimleri söylememiz doğru olmaz ama Sneijder için bir girişimimiz olmadı" ifadesini kullandı.
ZENİT'TEN AÇIKLAMA
Zenit'ten Sneijder'in transfer iddialarına yanıt geldi. Rus basınına konuşan Zenit'li yöneticiler, "Mancini ile fikir alışverişlerimiz sürüyor. Alacağımız isimleri söylememiz doğru olmaz ama Sneijder için bir girişimimiz olmadı" ifadesini kullandı.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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