 Sneijder’e özel izin – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Sneijder’e özel izin

    Sneijder’e özel izin

    Hollandalı yıldız, teknik direktör Tudor’dan 2 gün daha kopardı.

    'da belirsizliği devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bugün yapılacak çalışmaya Milli Takımlarında forma giyen oyucular da katılacak. Ancak İgor Tudor'dan özel olarak ekstra izin isteyen Wesley Sneijder, çalışmada yer almayacak. Hollandalı yıldızın 28 Haziran'a kadar Tudor'dan ekstra izin istediği ve Hırvat teknik adamın da kabul ettiği ortaya çıktı. İşletmeciliğe el atan ve İbiza'da 'Xaxa' isimli bar açan Sneijder'in zamanının büyük bölümünü yeni yatırımına ayırdığı bildirildi.

    ZENİT'TEN AÇIKLAMA
    Zenit'ten Sneijder'in transfer iddialarına yanıt geldi. Rus basınına konuşan Zenit'li yöneticiler, "Mancini ile fikir alışverişlerimiz sürüyor. Alacağımız isimleri söylememiz doğru olmaz ama Sneijder için bir girişimimiz olmadı" ifadesini kullandı.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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