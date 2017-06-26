 Raiola işi bozdu – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Raiola işi bozdu

    Raiola işi bozdu
    'ın sağ bek transferi için düşündüğü isimlerden Kenny Tete'den vazgeçildiği öne sürüldü. Hollanda basınında çıkan haberde; Galatasaray'ın 1 yıllık kontratı kalan Kenny Tete için ile 3 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladığı belirtildi. Ancak Tete'nin menajeri Mino Raiola'nın 2.5 milyon Euro yıllık ücret ve bonuslar isteyerek transferi yokuşa sürdüğü ifade edildi.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:15
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