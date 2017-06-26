Raiola işi bozdu
Galatasaray'ın sağ bek transferi için düşündüğü isimlerden Kenny Tete'den vazgeçildiği öne sürüldü. Hollanda basınında çıkan haberde; Galatasaray'ın 1 yıllık kontratı kalan Kenny Tete için Ajax ile 3 milyon euro civarında bir rakama anlaşma sağladığı belirtildi. Ancak Tete'nin menajeri Mino Raiola'nın 2.5 milyon Euro yıllık ücret ve bonuslar isteyerek transferi yokuşa sürdüğü ifade edildi.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:15
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