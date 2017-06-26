Poldi’den ilk poz
Vissel Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski, yeni takımının formasıyla ilk kez poz verdi. Vissel Kobe, yaptığı açıklamada Perşembe günü Podolski'ye Kobe Havaalanı'nda hoş geldin karşılaşması yapacağını bildirdi. Japon takımı, ayrıca sosyal medya hesabından Podolski'nin ilk defa Vissel formasını giydiği fotoğrafı paylaştı.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:04
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