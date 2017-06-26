Özel maç krizi!
Bruma'yı bonuslarla 15 milyon euro'ya RB Leipzig'e satan Galatasaray'ın sözleşmeye göre Alman ekibi ile oynayacağı özel maç krize neden oldu. Nedeni ise Alman Futbol Federasyonu'nun daha önce taraftarların çıkardığı taşkınlıkları gerekçe göstererek Türk takımlarının Almanya'da özel maç oynamasını yasaklaması. RB Leipzig'in sorunu aşmaya çalıştığı bildirildi. Anlaşmaya göre özel maçtan elde edilecek gelirin 1 milyon euro'su Galatasaray'a verilecek.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:24
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