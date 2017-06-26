'Oyna, zammı kap!'

Benfica'ya transfer olacağı haberleri Portekiz ekibi tarafından yalanlanan Sinan Gümüş'e bir kötü haber de yönetimden geldi. 600 bin euro kazanan genç oyuncunun zam isteği kabul edilmedi. Sinan'ın menajerine, "Zammı, Sinan'ın bu sezon göstereceği performans belirler" mesajı verildiği öğrenildi.