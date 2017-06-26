 'Oyna, zammı kap!' – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    'Oyna, zammı kap!'

    'Oyna, zammı kap!'
    Benfica'ya transfer olacağı haberleri Portekiz ekibi tarafından yalanlanan Sinan Gümüş'e bir kötü haber de yönetimden geldi. 600 bin euro kazanan genç oyuncunun zam isteği kabul edilmedi. Sinan'ın menajerine, "Zammı, Sinan'ın bu sezon göstereceği performans belirler" mesajı verildiği öğrenildi.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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