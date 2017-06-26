 Milan’da kalmak istiyor – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Milan’da kalmak istiyor

    Milan’da kalmak istiyor
    'ın orta saha adayları arasındaki gözdelerinden için menajeri Marko Naletilic, "Mario, 'nin oyuncusu olduğu için beklemek zorundayız. Milano'da çok mutlu. Şu an herhangi bir tahmin yapamam. Düzenli olarak oynamaktan mutlu ve bu yüzden Milano'da devam etmeye istekli. Son kararı Chelsea verecek. Bizimle ilgili yeni sezon için olumsuz bir düşünceleri varsa tekliflere bakacağız" diye konuştu.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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