Luce’nin aklı kaldı

Rumen hocanın çok istemesine karşın Belhanda’yı transfer edemediği belirlendi.

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Mircea Lucescu'nun Younes Belhanda'yı transfer etmek istediği ortaya çıktı. 2013-14 sezonunda Faslı oyuncuyu yakından takip eden ve mutlaka alınmasını isteyen Rumen hoca, transferin gerçekleşmemesinin ardından da yaşadığı hayal kırıklığını dile getirmekten çekinmedi.



Lucescu, Belhanda ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çok yönlü bir futbolcu. Bizim takımın sistemine uyabilecek bir isim. Yetenekli, ön alan koşularını seven, topla ilişkileri harika. Onu takımımda görmek isterdim ama bu transfer Dinamo Kiev ile Shakhtar Donetsk arasındaki rekabet yüzünden gerçekleşmedi" ifadelerini kullanmıştı.