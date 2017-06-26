G.Saray'da şov başlıyor
Anlaşma sağlanan isimlerden ilk olarak Maicon yarın gelecek. Çarşamba ise Gomis ve Belhanda İstanbul’a ayak basacak. Perşembe günü de toplu imza töreniyle gövde gösterisi yapılacak.
Galatasaray'da taraftarların sabırsızlıkla yolunu gözlediği yeni transferler bu hafta İstanbul'da olacak. Florya'ya ilk ayak basacak isim Maicon olacak. Sao Paulo'dan transfer edilen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper yarın gelecek. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı diğer iki yıldız Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis'in de çarşamba günü İstanbul'a geleceği ve ardından üç futbolcunun sağlık kontrolünden geçeceği kaydedildi.
Yönetim üç yıldıza perşembe günü toplu imza töreni düzenleyerek şov yapmayı hedefliyor. Maicon, Gomis ve Belhanda 30 Haziran'da başlayacak kampa gidene kadar başkan Dursun Özbek'e ait otelde konaklayacak. Özbek'in talimatıyla otelin en üst katındaki deniz manzaralı üç oda yeni transferler için ayrıldı. Gomis, Belhanda ve Maicon imza töreninin ardından takımla birlikte Slovakya'ya kampa gidecek.
ÖZEL HABER / SAVAŞ ÇORLU
Yönetim üç yıldıza perşembe günü toplu imza töreni düzenleyerek şov yapmayı hedefliyor. Maicon, Gomis ve Belhanda 30 Haziran'da başlayacak kampa gidene kadar başkan Dursun Özbek'e ait otelde konaklayacak. Özbek'in talimatıyla otelin en üst katındaki deniz manzaralı üç oda yeni transferler için ayrıldı. Gomis, Belhanda ve Maicon imza töreninin ardından takımla birlikte Slovakya'ya kampa gidecek.
ÖZEL HABER / SAVAŞ ÇORLU
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:51
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