 Corchia bağlarını kopardı – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Corchia bağlarını kopardı

    Corchia bağlarını kopardı

    ’ın istediği Corchia, ’e ayrılmak istediğini bildirdi.

    'ın kadrosuna katmak istediği 'in futbolcusu sağ bek için Fransız kulübünden resmi açıklama geldi. Lille'nin yöneticisi Marc İngla, Corchia'nın transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Haberler doğru. Corchia için gelen teklifler var. Biz onu takımda tutmak istedik ve yeni sözleşme teklifinde bulunduk. Ancak anlaşma sağlayamadık. Bu sebeple takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek" diye konuştu.

    Galatasaray, Lille'den beklediği indirimi alamazsa kiralık formülünü devreye sokacak. Yönetim gelecek sene sözleşmesi bitecek olan oyuncu için "Yeni kontrat yapın ve bize kiralayın" önerisini sunacak. Öte yandan Corchia'nın da Galatasaray'a gelmeyi istediği belirtiliyor.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:15
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