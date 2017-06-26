Cimbom'a genç tangocu

Scout ekibi önerdi, sarı-kırmızılılar harekete geçti. Orta alana savaşçı bir oyuncu arayan yönetim, Estudiantes’in 20 yaşındaki yıldızına kanca attı. Ancak Ascacibar’ın 10 milyon Euro’luk fiyat sıkıntı yaratıyor.

Ön libero transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim girdi.. Bonservisi Roma'da bulunan William Vainqueur için pazarlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Estudiantes La Plata formasını giyen Santiago Ascacibar'ı gündemine aldı. Scout ekibinin önerdiği 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu, ülkesinin U20 takımında görev yapıyor. Ascacibar'ı uzun bir süredir takip eden scout ekibinin teknik heyete verdiği raporda, "Çok enerjik ve çalışkan. Fiziğine göre güçlü. Orta alanda takıma büyük güç katar" ifadesini kullandığı öğrenildi. Galatasaray yönetimi, teknik direktör Tudor'un gelen onayın ardından hem Estudiantes kulübü hem de Tangocu'nun menajeriyle görüşmelere başladı.



GEÇEN SEZON 25 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fakat İtalya ve İspanya'dan birçok takımın da listesinde yer alan Ascacibar'ın 10 milyon Euro'luk bonservis bedeli baş ağrıtıyor. Yönetimin buna rağmen, gelecekte daha büyük bir kazanç sağlama düşüncesiyle Arjantinli yıldızı mutlaka bitirmek istediği belirtiliyor. Geçen sezon Estudiantes formasıyla 25 maça çıkan Santiago Ascacibar takımına gol veya asist katkısı yapmadı.





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