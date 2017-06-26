''Çalıştığım en iyi hoca Rijkaard'dı''
Harry Kewell, Galatasaray'da iken teknik direktörlüğünü yapan Frank Rijkaard'ı övdü. İngiltere 2. Lig takımlarından Crawley Town'un başına geçen Avustralyalı efsane, "Rijkaard çalıştığım en iyi hocalardan biriydi. Ondan çok şey öğrendim. Açık görüşlü ve ufku geniş. Fantastik fikirleri vardı" dedi. Kewell, Crawley Town'da önemli başarılara imza atmayı hedeflediğini de kaydetti.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
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