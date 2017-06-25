Podolski, Vissel Kobe formasını giydi
Galatasaray'dan Japanyo'nın Vissel Kobe ekibe transfer olan Alman futbolcu Lukas Podolski, yeni takımının formasıyla ilk kez poz verdi.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:57
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Castillo’ya resmi teklif
Toplam 3
Yorum
great TS iyi olan oyuncuları tutmak gerek o verilen para ilr daha iyisini nerden bulacaklar
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Vida Beşiktaş'a gidebilir
Toplam 7
Yorum
WUNKEN ISTENILEN PARANIN KARSILINDA BIR OYUNCU DEIL ,3-4 M VERIRLERSE ALINABILIR FAZLASI KAZIK OLUR
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Kara Kartallar Nani’de ısrarcı
Toplam 7
Yorum
WUNKEN FBE GIBI TAKIMDA DAHA NAPSIN ADAM ,BENCE COK FAYDALI OLUR IYI BIR PARAYA ALINIRSA PATLAMA YAPAR BJKADA
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