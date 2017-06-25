 Podolski, Vissel Kobe formasını giydi – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Podolski, Vissel Kobe formasını giydi

    Podolski, Vissel Kobe formasını giydi

    Galatasaray'dan Japanyo'nın Vissel Kobe ekibe transfer olan Alman futbolcu Lukas Podolski, yeni takımının formasıyla ilk kez poz verdi.

    Daha lig bitmeden Galatasaray'dan Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'ye transfer olan Lukas Podolski, yeni takımı için gün sayıyor. Vissel Kobe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 6 Temmuz Perşembe günü Podolski'ye Kobe Havaalanı'nda hoş geldin karşılaşması yapacağını bildirdi. Japon takımı, ayrıca sosyal medya hesabından Podolski'nin ilk defa Vissel Kobe formasını giydiği fotoğrafı paylaştı.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:57
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