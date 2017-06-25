 Lyon’la anlaştı – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’la anlaştı

    Lyon’la anlaştı

    Bir dönem forması da giyen , 'a transfer oldu.

    Bonservisi Manchester City kulübünde bulunan 21 yaşındaki defans oyuncusu geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Sunderland'da tamamlamıştı. Stoper arayışında olan Olympique , ve kulübü Manchester City ile 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya vardı.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:51
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