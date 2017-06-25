Gomis'in transferini duyurdular
Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis’in sarı-kırmızılılar ile sözleşme imzaladığı iddia edildi.
GOMİS'İN MAAŞI DA NETLEŞTİ
Galatasaray'ın prensipte anlaşmaya vardığı Bafetimbi Gomis için KAP açıklaması beklenirken, yıldız golcünün transferi konusunda yeni detaylar geldi. 3 yıllık anlaşmaya varılan Gomis, 3 milyon euro garanti ücret alacak. Swansea'ye ise 2.5 milyon euro ödenecek. Ayrıca golcü oyuncuya maç başı 5 bin euro ödeneceği belirtildi.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:26
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Pepe'de son viraj
Toplam 12
Yorum
Bordo mavi Beşiktajin başkanı yönetimi çok akıllı transferler yaparken birden şaşırttı pepe alınması faydalı olur ama bu para verilmez hemde asla
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Gomis'in transferini duyurdular
Toplam 7
Yorum
aynen biz keriz taraftarlar oldukça daha çok sözleşme yapılır böyle, 30 yaş; maaşının daha düşük olması gerekirken yükseliyor ne garip...
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Gomis'in transferini duyurdular
Toplam 7
Yorum
Mösyö İnşallah Galatasaraya fayda sağlar
Gomis'in transferini duyurdular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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