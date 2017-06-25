 Gomis'in transferini duyurdular – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    'in transferini duyurdular

    Gomis'in transferini duyurdular

    Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Fransız golcü Bafetimbi ’in sarı-kırmızılılar ile sözleşme imzaladığı iddia edildi.

    Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fransız L'Equipe Gazetesi, sarı-kırmızılıların transfer gündeminde olan Fransız forvet Bafetimbi 'in sözleşme imzaladığını duyurdu. Haberde Gomis'in Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, Salı veya Çarşamba günü imza için İstanbul'a geleceği iddia edildi.

    GOMİS'İN MAAŞI DA NETLEŞTİ
    Galatasaray'ın prensipte anlaşmaya vardığı için KAP açıklaması beklenirken, yıldız golcünün transferi konusunda yeni detaylar geldi. 3 yıllık anlaşmaya varılan Gomis, 3 milyon euro garanti ücret alacak. Swansea'ye ise 2.5 milyon euro ödenecek. Ayrıca golcü oyuncuya maç başı 5 bin euro ödeneceği belirtildi.

    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:26
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