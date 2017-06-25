 Corchia atağı – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Corchia atağı

    Corchia atağı

    Lille’de bu sezon 2 gol 4 asistle oynayan 26 yaşındaki ’yı teknik direktör Igor Tudor’un da çok istediği bildirildi. Yönetimin, transfer için temaslara başladığı ifade edildi.

    Transfer çalışmalarına devam eden , Sabri Sarıoğlu'ndan boşalan sağ bek mevkisi için Sebastien Corchia'yı gündemine aldı. Ajax'lı Kenny Tete ile görüşmelerin tıkanması üzerine alternatiflere yönelen sarı- kırmızılı takımın, Lille'de forma giyen Fransız futbolcu için temaslara başladığı öğrenildi. Fransız Milli Takımı'nda da görev yapan 26 yaşındaki Corchia, geçen sezon 42 maçta 2 gol 4 asist ile oynadı.

    TALİPLERİ FAZLA
    Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için Lille'in satışına sıcak baktığı tecrübeli oyuncunun transferine, Tudor'un da onay verdiği belirtiliyor. İngiltere ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkeden de talipleri olan Corchia'nın 7.5 milyon euro olan piyasa değeri, pazarlıklarla indirilmeye çalışılıyor. Lille Genel Menajeri Marc İngla da Corchia için teklif aldıklarını açıkladı.

    ORTA SAHA VE KANATTA DA OYNAYABİLİYOR
    1.76 boyundaki , Le Mans ve Sochaux takımlarında forma giydi. 2014'ten bu yana Lille'de görev yapıyor. Sağ ayaklı oyuncu, sağ bekin yanı sıra orta saha ve kanatta da oynayabiliyor.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:52
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