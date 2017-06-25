Corchia atağı
Lille’de bu sezon 2 gol 4 asistle oynayan 26 yaşındaki Sebastien Corchia’yı teknik direktör Igor Tudor’un da çok istediği bildirildi. Yönetimin, transfer için temaslara başladığı ifade edildi.
TALİPLERİ FAZLA
Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için Lille'in satışına sıcak baktığı tecrübeli oyuncunun transferine, Tudor'un da onay verdiği belirtiliyor. İngiltere ve İspanya başta olmak üzere birçok ülkeden de talipleri olan Corchia'nın 7.5 milyon euro olan piyasa değeri, pazarlıklarla indirilmeye çalışılıyor. Lille Genel Menajeri Marc İngla da Corchia için teklif aldıklarını açıkladı.
ORTA SAHA VE KANATTA DA OYNAYABİLİYOR
1.76 boyundaki Sebastien Corchia, Le Mans ve Sochaux takımlarında forma giydi. 2014'ten bu yana Lille'de görev yapıyor. Sağ ayaklı oyuncu, sağ bekin yanı sıra orta saha ve kanatta da oynayabiliyor.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:52
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Stoper harekatı
Toplam 24
Yorum
beko yıllık parasına bakmayın.bonservisle oyuncu alamıyorsunuz ama yıllık verdgigin parada kısıtlama yok.bonservissiz pepeden kaliteliside yoktur
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
t4532 Gelmez, Barcelonadan yüksek ücretini alır. Para verilmesede Barcelone ödeneceklerden karlı çıkar. Gelirse konu yan yapar, futbol çıkmaz.
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
adanalı isterse 1000kişi beğenmesin bu yazımı. ne gökan töre nede arda futbolcu değiller. paracı kendini beğenmiş saygısızlar. böyle futbolcu olmaz
Corchia atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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