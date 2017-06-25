 Boşa çıkan Sagna önerildi – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Boşa çıkan Sagna önerildi

    Boşa çıkan Sagna önerildi
    Menajerlerden önerisi geldi. ile sözleşmesi biten 34 yaşındaki sağ bekin sağlık raporları iyi çıkarsa değerlendirmeye alınabileceği belirtiliyor. Geçen sezon 25 maç oynayan Senegal asıllı oyuncu, kas ve uyluk problemleri yaşamıştı.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:49
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