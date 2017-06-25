 Berke sürprizi! – Fotomaç – 25 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Berke sürprizi!

    Berke sürprizi!
    Başkanı Seyit Mehmet Özkan, devlerin gözdesi hakkında açıklama yaptı. Avrupa'dan 10 teklif aldıkları genç kaleci için henüz 3 büyüklerden teklif olmadığını belirten Özkan, G.Saray Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün kendisi ile görüşmeye geleceğini söyledi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Berke sürprizi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.