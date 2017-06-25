 Bayram mesajı – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Bayram mesajı

    Bayram mesajı
    Başkan , Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. Özbek, "Bu Ramazan Bayramı'nın ailesinde de herkesin kucaklaştığı bir bayram olmasını dilerim" diye konuştu.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:58
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