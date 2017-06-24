Galatasaray yeni sezon öncesi Türk Telekom Stadı için kombine fiyatlarında yüzde 20'yi bulan indirime gitmişti. İlk hafta itibarıyla rekor kırılırken yönetimden bir hamle daha geldi. Buna göre 'uçak kombinesi' dönemi başlıyor. Yönetime yakın genel kurul üyeleri için başlatılan bu sistemle 20 kişi 40 bin TL'den takımla birlikte uçabilecek. Talep olursa sayı 25'e çıkarılacak.