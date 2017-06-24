 Sola Willems – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Sola Willems

    Sola Willems
    Sol bekte Gael Clichy işi yokuşa sürünce alternatiflere yönelen yönetim, PSV'den Jetro Willems'i de listesine aldı. Hollanda basınında yer alan haberde, PSV'nin 23 yaşındaki oyuncu için ilk etapta 8 milyon euro talep ettiği belirtilirken, pazarlığa açık olduğu ifade edildi. Geçen sezon 32 maçta 2 gol, 3 asist üreten 1.69 boyundaki , "PSV ile her şeyi kazandım. Artık gönül rahatlığıyla transfer yapabilirim" demişti.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:42
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