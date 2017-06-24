 Sneijder yolcu – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    yolcu

    Sneijder yolcu

    Galatasaray’da 32 yaşındaki yıldızın durumu hala belirsiz. Montreal İmpact Kulübü, ’i alıp Bologna’da oynatmak istiyor

    Cimbom'da Wesley 'in takımda kalıp kalmayacağı belirsiz. Yönetim hem ilerleyen yaşı hem de 5 milyon euro'yu aşan maliyeti nedeniyle Hollandalı futbolcuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Ancak el yakan yıllık ücreti nedeniyle Avrupa'da bir kulübün onu alma şansı yok. İtalyan basınında çıkan haberler ise ABD'nin MLS Ligi'nde mücadele eden Montreal İmpact'in Wes'e talip olduğu yönünde. Ancak Montreal ilginç bir yöntem izleyecek.

    DZEMAİLİ GİBİ OLACAK
    Montreal İmpact ile Serie A ekibi Bologna'nın sahibi aynı: Joey Saputo... Saputo geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Blerim Dzemaili de Montreal İmpact'e transfer edip oradan Bologna'ya kiralamıştı. Bologna başkanının aynı yöntemi izleyerek Sneijder'i İtalyan ekibine kazandırmayı düşündüğü öğrenildi.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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