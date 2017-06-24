 Slovakya Kampı’na Östersunds ayarı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Slovakya Kampı’na Östersunds ayarı

    Slovakya Kampı’na Östersunds ayarı
    Aslan'ın sezon öncesi kamp programında değişikliğe gidildi. Avrupa Ligi'nde kuradan İsveç ekibi Östersunds çıktığı için 28 Haziran'da başlayacak Slovakya Kampı 30 Haziran tarihine çekildi. Takım buradan direkt İsveç'e geçip 13 Temmuz'daki Östersunds maçına çıkacak. Rövanş 20 Temmuz'da.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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